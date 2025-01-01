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Вертикальные емкости

Вертикальные емкости из полипропилена (ПП) и полиэтилена (ПЭ) – это одно из наиболее востребованных решений для хранения различных жидких и сыпучих сред в промышленности, сельском хозяйстве и частных домовладениях. Благодаря своей конструкции, такие резервуары позволяют эффективно использовать пространство, занимая минимальную площадь при значительном объеме. Компания «ПластПлэнт», обладая большим опытом в изготовлении емкостного оборудования, предлагает производство вертикальных пластиковых емкостей на заказ, точно соответствующих вашим техническим требованиям.

Что представляют собой вертикальные емкости?

Как следует из названия, основной характеристикой вертикальных емкостей является то, что их высота, как правило, превышает диаметр или ширину основания. Чаще всего они имеют цилиндрическую форму, но могут изготавливаться и с прямоугольным основанием. Вертикальная ориентация является оптимальной для стационарного хранения, обеспечивая удобство доступа для обслуживания и подключения трубопроводов.

Конструкция дна и крышки может варьироваться в зависимости от назначения:

Плоское дно: Наиболее простой и распространенный вариант для установки на ровное подготовленное основание.

Наиболее простой и распространенный вариант для установки на ровное подготовленное основание. Коническое дно: Облегчает полный слив содержимого, особенно важно для суспензий, осадков или сред, требующих полного опорожнения резервуара. Требует специальной опорной конструкции.

Облегчает полный слив содержимого, особенно важно для суспензий, осадков или сред, требующих полного опорожнения резервуара. Требует специальной опорной конструкции. Покатое (наклонное) дно: Компромиссный вариант, улучшающий слив по сравнению с плоским дном.

Компромиссный вариант, улучшающий слив по сравнению с плоским дном. Крышки: Могут быть плоскими, коническими, сферическими, оснащаться люками, патрубками, дыхательными клапанами и другим оборудованием.

Сферы применения вертикальных пластиковых емкостей

Благодаря уникальным свойствам полипропилена и полиэтилена (особенно их химической стойкости и гигиеничности), вертикальные емкости находят применение в самых разных отраслях:

Химическая промышленность: Хранение кислот, щелочей, солей, реагентов, растворителей, гальванических растворов и других агрессивных сред.

Хранение кислот, щелочей, солей, реагентов, растворителей, гальванических растворов и других агрессивных сред. Водоподготовка и водоочистка: Накопление и хранение питьевой воды, технической воды, сточных вод, растворов коагулянтов и флокулянтов.

Накопление и хранение питьевой воды, технической воды, сточных вод, растворов коагулянтов и флокулянтов. Пищевая промышленность: Хранение воды, молока, соков, сиропов, растительных масел, виноматериалов, рассолов (при использовании пищевых марок пластика).

Хранение воды, молока, соков, сиропов, растительных масел, виноматериалов, рассолов (при использовании пищевых марок пластика). Сельское хозяйство: Хранение жидких удобрений (КАС), средств защиты растений (пестицидов, гербицидов), воды для полива, патоки.

Хранение жидких удобрений (КАС), средств защиты растений (пестицидов, гербицидов), воды для полива, патоки. Строительство: Хранение воды на стройплощадках, добавок для бетона.

Хранение воды на стройплощадках, добавок для бетона. Коммунальное хозяйство: Накопление воды для пожаротушения, сбор дождевой воды.

Накопление воды для пожаротушения, сбор дождевой воды. Частные домовладения: Системы водоснабжения (накопительные баки), хранение дизельного топлива (из ПНД), сбор дождевой воды.

Преимущества вертикальных емкостей из ПП и ПЭ

Выбор в пользу вертикальных резервуаров из полипропилена или полиэтилена обусловлен множеством преимуществ перед аналогами из других материалов (например, металла):

Высокая химическая стойкость: ПП и ПЭ инертны к большинству кислот, щелочей, солей и органических соединений, что позволяет хранить широкий спектр агрессивных сред.

ПП и ПЭ инертны к большинству кислот, щелочей, солей и органических соединений, что позволяет хранить широкий спектр агрессивных сред. Отсутствие коррозии: Пластик не ржавеет, не требует антикоррозийной обработки или покраски на протяжении всего срока службы.

Пластик не ржавеет, не требует антикоррозийной обработки или покраски на протяжении всего срока службы. Долговечность: Срок службы пластиковых емкостей при правильной эксплуатации может достигать 50 лет и более. Они устойчивы к УФ-излучению (при наличии УФ-стабилизаторов) и перепадам температур.

Срок службы пластиковых емкостей при правильной эксплуатации может достигать 50 лет и более. Они устойчивы к УФ-излучению (при наличии УФ-стабилизаторов) и перепадам температур. Малый вес: Пластиковые резервуары значительно легче металлических, что упрощает их транспортировку, монтаж и снижает требования к фундаменту.

Пластиковые резервуары значительно легче металлических, что упрощает их транспортировку, монтаж и снижает требования к фундаменту. Гигиеничность: Гладкая внутренняя поверхность препятствует образованию отложений, легко моется и дезинфицируется. Пищевые марки пластика безопасны для контакта с продуктами питания и питьевой водой.

Гладкая внутренняя поверхность препятствует образованию отложений, легко моется и дезинфицируется. Пищевые марки пластика безопасны для контакта с продуктами питания и питьевой водой. Герметичность: Современные методы сварки (для ПП) или ротационного формования (для ПЭ) обеспечивают полную герметичность корпуса и швов.

Современные методы сварки (для ПП) или ротационного формования (для ПЭ) обеспечивают полную герметичность корпуса и швов. Стоимость: Зачастую пластиковые емкости являются более экономичным решением как по первоначальным затратам, так и по эксплуатационным расходам (отсутствие необходимости в ремонте от коррозии).

Зачастую пластиковые емкости являются более экономичным решением как по первоначальным затратам, так и по эксплуатационным расходам (отсутствие необходимости в ремонте от коррозии). Возможность изготовления на заказ: Пластик легко обрабатывается, что позволяет изготавливать емкости практически любых размеров и конфигураций, оснащать их необходимыми патрубками, люками, уровнемерами и т.д.

Пластик легко обрабатывается, что позволяет изготавливать емкости практически любых размеров и конфигураций, оснащать их необходимыми патрубками, люками, уровнемерами и т.д. Экономия пространства: Вертикальная компоновка идеально подходит для объектов с ограниченной площадью.

Заказ вертикальных емкостей в «ПластПлэнт»

Компания «ПластПлэнт» специализируется на производстве вертикальных емкостей из листового полипропилена и полиэтилена по индивидуальным заказам. Мы предлагаем:

Изготовление по вашим размерам: Производим емкости нужного вам диаметра, высоты и объема.

Производим емкости нужного вам диаметра, высоты и объема. Подбор материала: Поможем выбрать оптимальный тип пластика (ПП, ПЭ 100, ПЭ 80) в зависимости от хранимой среды, температуры и условий эксплуатации.

Поможем выбрать оптимальный тип пластика (ПП, ПЭ 100, ПЭ 80) в зависимости от хранимой среды, температуры и условий эксплуатации. Любая комплектация: Оснастим емкость необходимыми патрубками (вварными, фланцевыми), люками, лестницами, смотровыми окнами, датчиками уровня и другим оборудованием.

Оснастим емкость необходимыми патрубками (вварными, фланцевыми), люками, лестницами, смотровыми окнами, датчиками уровня и другим оборудованием. Расчет на прочность: Выполняем инженерные расчеты для обеспечения надежности и безопасности конструкции.

Выполняем инженерные расчеты для обеспечения надежности и безопасности конструкции. Гарантия качества: Используем только сертифицированные материалы и контролируем все этапы производственного процесса.

Используем только сертифицированные материалы и контролируем все этапы производственного процесса. Доставка: Организуем доставку готовых емкостей по всей России.

Ознакомьтесь с примерами вертикальных емкостей в каталоге ниже или свяжитесь с нашими менеджерами для обсуждения вашего проекта и получения индивидуального коммерческого предложения. Мы готовы реализовать самые сложные технические задания.