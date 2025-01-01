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Пластиковые вертикальные емкости

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Длина 470 мм.
Ширина 470 мм.
Высота 690 мм.
Диаметр 470 мм.
Диам. горл. 150 мм.
Вес 4.5 кг.
Емкость БЦ 120 литров
3 000
Емкость БЦ 120 литров купить в ПластПлэнт
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Длина 560 мм.
Ширина 560 мм.
Высота 650 мм.
Диаметр 560 мм.
Диам. горл. 300 мм.
Вес 4.7 кг.
Емкость ЭВЛ-Т 100
3 800
Емкость ЭВЛ-Т 100 купить в ПластПлэнт
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Длина 570 мм.
Ширина 570 мм.
Высота 800 мм.
Диаметр 570 мм.
Диам. горл. 165 мм.
Вес 7 кг.
Емкость БЦ 200 литров
4 000
Емкость БЦ 200 литров купить в ПластПлэнт
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Длина 555 мм.
Ширина 555 мм.
Высота 520 мм.
Диаметр 555 мм.
Диам. горл. 300 мм.
Вес 4.7 кг.
Емкость T 100 литров
4 000
Емкость T 100 литров купить в ПластПлэнт
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Длина 740 мм.
Ширина 740 мм.
Высота 705 мм.
Диаметр 740 мм.
Диам. горл. 300 мм.
Вес 7.7 кг.
Емкость ЭВЛ 200 литров
5 000
Емкость ЭВЛ 200 литров купить в ПластПлэнт
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Длина 755 мм.
Ширина 755 мм.
Высота 1295 мм.
Диаметр 755 мм.
Диам. горл. 300 мм.
Вес 15.7 кг.
Емкость R T 500 литров
5 880
Емкость R T 500 литров купить в ПластПлэнт
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Длина 555 мм.
Ширина 555 мм.
Высота 970 мм.
Диаметр 555 мм.
Диам. горл. 300 мм.
Вес 8.2 кг.
Емкость T 200 литров
6 000
Емкость T 200 литров купить в ПластПлэнт
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Длина 710 мм.
Ширина 710 мм.
Высота 1460 мм.
Диаметр 710 мм.
Диам. горл. 300 мм.
Вес 16 кг.
Емкость БЦ 500 литров
6 500
Емкость БЦ 500 литров купить в ПластПлэнт
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Длина 745 мм.
Ширина 745 мм.
Высота 965 мм.
Диаметр 745 мм.
Диам. горл. 300 мм.
Вес 8.7 кг.
Емкость ЭВЛ 300 литров
6 500
Емкость ЭВЛ 300 литров купить в ПластПлэнт
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Длина 400 мм.
Ширина 400 мм.
Высота 634 мм.
Диаметр 400 мм.
Вес 2.4 кг.
БИО 35 литров
7 000
БИО 35 литров купить в ПластПлэнт
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Длина 500 мм.
Ширина 500 мм.
Высота 1030 мм.
Диаметр 500 мм.
Диам. горл. 300 мм.
Вес 6.7 кг.
Емкость ФМ 120 литров
7 000
Емкость ФМ 120 литров купить в ПластПлэнт
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Длина 605 мм.
Ширина 605 мм.
Высота 1175 мм.
Диаметр 605 мм.
Диам. горл. 300 мм.
Вес 9.2 кг.
Емкость T 300 литров
7 500
Емкость T 300 литров купить в ПластПлэнт
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Длина 710 мм.
Ширина 710 мм.
Высота 1760 мм.
Диаметр 710 мм.
Диам. горл. 300 мм.
Вес 21 кг.
Емкость БЦ 750 литров
8 800
Емкость БЦ 750 литров купить в ПластПлэнт
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Длина 600 мм.
Ширина 600 мм.
Высота 1355 мм.
Диаметр 600 мм.
Диам. горл. 300 мм.
Вес 10.7 кг.
Емкость ФМ 240 литров
9 500
Емкость ФМ 240 литров купить в ПластПлэнт
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Длина 515 мм.
Ширина 515 мм.
Высота 1235 мм.
Диаметр 515 мм.
Вес 5.4 кг.
ЦКТ 35 литров standart
10 000
ЦКТ 35 литров standart купить в ПластПлэнт
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Длина 800 мм.
Ширина 770 мм.
Высота 1120 мм.
Вес 18 кг.
Солевой бак Rostok 350 литров
10 300
Солевой бак Rostok 350 литров купить в ПластПлэнт
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Длина 720 мм.
Ширина 720 мм.
Высота 980 мм.
Диам. горл. 300 мм.
Вес 26 кг.
Емкость БП 500 литров
10 500
Емкость БП 500 литров купить в ПластПлэнт
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Длина 770 мм.
Ширина 770 мм.
Высота 1435 мм.
Диаметр 770 мм.
Диам. горл. 300 мм.
Вес 15.7 кг.
Емкость ЭВЛ-Т 500 литров
10 500
Емкость ЭВЛ-Т 500 литров купить в ПластПлэнт
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Длина 450 мм.
Ширина 450 мм.
Высота 761 мм.
Диаметр 450 мм.
Вес 3.4 кг.
БИО 60 литров
10 500
БИО 60 литров купить в ПластПлэнт
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Длина 755 мм.
Ширина 755 мм.
Высота 1295 мм.
Диаметр 755 мм.
Диам. горл. 300 мм.
Вес 15.7 кг.
Емкость T 500 литров
11 000
Емкость T 500 литров купить в ПластПлэнт
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Длина 530 мм.
Ширина 530 мм.
Высота 855 мм.
Диаметр 530 мм.
Вес 8.2 кг.
ЦКТ 35 литров premium
13 000
ЦКТ 35 литров premium купить в ПластПлэнт
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Длина 1250 мм.
Ширина 575 мм.
Высота 1100 мм.
Диам. горл. 300 мм.
Вес 20.7 кг.
Емкость S 500 литров
13 000
Емкость S 500 литров купить в ПластПлэнт
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Длина 1015 мм.
Ширина 1015 мм.
Высота 1225 мм.
Диаметр 1015 мм.
Диам. горл. 300 мм.
Вес 20.7 кг.
Емкость ЭВЛ 750 литров
13 000
Емкость ЭВЛ 750 литров купить в ПластПлэнт
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Длина 910 мм.
Ширина 910 мм.
Высота 1830 мм.
Диаметр 910 мм.
Диам. горл. 300 мм.
Вес 25.7 кг.
Емкость ЭВЛ-Т 1000 литров
13 500
Емкость ЭВЛ-Т 1000 литров купить в ПластПлэнт
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Длина 1250 мм.
Ширина 575 мм.
Высота 1120 мм.
Диам. горл. 120 мм.
Вес 20.25 кг.
Емкость S 500 литров oil
14 000
Емкость S 500 литров oil купить в ПластПлэнт
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Длина 1155 мм.
Ширина 1155 мм.
Высота 1245 мм.
Диаметр 1155 мм.
Диам. горл. 300 мм.
Вес 25.7 кг.
Емкость ЭВЛ 1000 литров
14 000
Емкость ЭВЛ 1000 литров купить в ПластПлэнт
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Длина 550 мм.
Ширина 550 мм.
Высота 1885 мм.
Диаметр 550 мм.
Диам. горл. 400 мм.
Вес 16 кг.
Емкость VD 400 литров
14 500
Емкость VD 400 литров купить в ПластПлэнт
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Длина 750 мм.
Ширина 750 мм.
Высота 1230 мм.
Диам. горл. 400 мм.
Вес 19.1 кг.
Емкость L 500 литров
15 000
Емкость L 500 литров купить в ПластПлэнт
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Длина 940 мм.
Ширина 940 мм.
Высота 1160 мм.
Диаметр 940 мм.
Диам. горл. 300 мм.
Вес 18.7 кг.
Емкость ФМ 500 литров
15 500
Емкость ФМ 500 литров купить в ПластПлэнт
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Длина 750 мм.
Ширина 750 мм.
Высота 1710 мм.
Диам. горл. 300 мм.
Вес 28.7 кг.
Емкость L 750 литров
16 000
Емкость L 750 литров купить в ПластПлэнт
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Длина 750 мм.
Ширина 750 мм.
Высота 1230 мм.
Диам. горл. 120 мм.
Вес 18.2 кг.
Емкость L 500 литров oil
16 000
Емкость L 500 литров oil купить в ПластПлэнт
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Длина 515 мм.
Ширина 515 мм.
Высота 1355 мм.
Диаметр 515 мм.
Вес 9.2 кг.
ЦКТ 60 литров premium
17 000
ЦКТ 60 литров premium купить в ПластПлэнт
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Длина 720 мм.
Ширина 720 мм.
Высота 1880 мм.
Диам. горл. 300 мм.
Вес 45 кг.
Емкость БВП 1000 литров
17 000
Емкость БВП 1000 литров купить в ПластПлэнт
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Длина 1430 мм.
Ширина 650 мм.
Высота 1410 мм.
Диам. горл. 300 мм.
Вес 45 кг.
Емкость БП 1000 литров
17 000
Емкость БП 1000 литров купить в ПластПлэнт
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Длина 1430 мм.
Ширина 650 мм.
Высота 1410 мм.
Диам. горл. 300 мм.
Вес 45 кг.
Бак БПТ 1000 литров
17 000
Бак БПТ 1000 литров купить в ПластПлэнт
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Длина 750 мм.
Ширина 750 мм.
Высота 1765 мм.
Диам. горл. 120 мм.
Вес 28.25 кг.
Емкость L 750 литров oil
17 000
Емкость L 750 литров oil купить в ПластПлэнт
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Длина 780 мм.
Ширина 780 мм.
Высота 1740 мм.
Диаметр 780 мм.
Диам. горл. 300 мм.
Вес 23.7 кг.
Емкость T 750 литров
17 000
Емкость T 750 литров купить в ПластПлэнт
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Длина 570 мм.
Ширина 570 мм.
Высота 1451 мм.
Диаметр 570 мм.
Диам. горл. 300 мм.
Вес 20 кг.
Емкость ФМ 120 литров в обрешетке
17 500
Емкость ФМ 120 литров в обрешетке купить в ПластПлэнт
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Длина 1475 мм.
Ширина 1475 мм.
Высота 1390 мм.
Диаметр 1475 мм.
Вес 41.1 кг.
Емкость R TOR 2000 литров
17 800
Емкость R TOR 2000 литров купить в ПластПлэнт
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Длина 1400 мм.
Ширина 1400 мм.
Высота 1540 мм.
Диаметр 1400 мм.
Диам. горл. 300 мм.
Вес 47.7 кг.
Емкость R ЭВЛ 2000 литров
19 000
Емкость R ЭВЛ 2000 литров купить в ПластПлэнт
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Вертикальные емкости

Вертикальные емкости из полипропилена (ПП) и полиэтилена (ПЭ) – это одно из наиболее востребованных решений для хранения различных жидких и сыпучих сред в промышленности, сельском хозяйстве и частных домовладениях. Благодаря своей конструкции, такие резервуары позволяют эффективно использовать пространство, занимая минимальную площадь при значительном объеме. Компания «ПластПлэнт», обладая большим опытом в изготовлении емкостного оборудования, предлагает производство вертикальных пластиковых емкостей на заказ, точно соответствующих вашим техническим требованиям.

Что представляют собой вертикальные емкости?

Как следует из названия, основной характеристикой вертикальных емкостей является то, что их высота, как правило, превышает диаметр или ширину основания. Чаще всего они имеют цилиндрическую форму, но могут изготавливаться и с прямоугольным основанием. Вертикальная ориентация является оптимальной для стационарного хранения, обеспечивая удобство доступа для обслуживания и подключения трубопроводов.

Конструкция дна и крышки может варьироваться в зависимости от назначения:

  • Плоское дно: Наиболее простой и распространенный вариант для установки на ровное подготовленное основание.
  • Коническое дно: Облегчает полный слив содержимого, особенно важно для суспензий, осадков или сред, требующих полного опорожнения резервуара. Требует специальной опорной конструкции.
  • Покатое (наклонное) дно: Компромиссный вариант, улучшающий слив по сравнению с плоским дном.
  • Крышки: Могут быть плоскими, коническими, сферическими, оснащаться люками, патрубками, дыхательными клапанами и другим оборудованием.

Сферы применения вертикальных пластиковых емкостей

Благодаря уникальным свойствам полипропилена и полиэтилена (особенно их химической стойкости и гигиеничности), вертикальные емкости находят применение в самых разных отраслях:

  • Химическая промышленность: Хранение кислот, щелочей, солей, реагентов, растворителей, гальванических растворов и других агрессивных сред.
  • Водоподготовка и водоочистка: Накопление и хранение питьевой воды, технической воды, сточных вод, растворов коагулянтов и флокулянтов.
  • Пищевая промышленность: Хранение воды, молока, соков, сиропов, растительных масел, виноматериалов, рассолов (при использовании пищевых марок пластика).
  • Сельское хозяйство: Хранение жидких удобрений (КАС), средств защиты растений (пестицидов, гербицидов), воды для полива, патоки.
  • Строительство: Хранение воды на стройплощадках, добавок для бетона.
  • Коммунальное хозяйство: Накопление воды для пожаротушения, сбор дождевой воды.
  • Частные домовладения: Системы водоснабжения (накопительные баки), хранение дизельного топлива (из ПНД), сбор дождевой воды.

Преимущества вертикальных емкостей из ПП и ПЭ

Выбор в пользу вертикальных резервуаров из полипропилена или полиэтилена обусловлен множеством преимуществ перед аналогами из других материалов (например, металла):

  • Высокая химическая стойкость: ПП и ПЭ инертны к большинству кислот, щелочей, солей и органических соединений, что позволяет хранить широкий спектр агрессивных сред.
  • Отсутствие коррозии: Пластик не ржавеет, не требует антикоррозийной обработки или покраски на протяжении всего срока службы.
  • Долговечность: Срок службы пластиковых емкостей при правильной эксплуатации может достигать 50 лет и более. Они устойчивы к УФ-излучению (при наличии УФ-стабилизаторов) и перепадам температур.
  • Малый вес: Пластиковые резервуары значительно легче металлических, что упрощает их транспортировку, монтаж и снижает требования к фундаменту.
  • Гигиеничность: Гладкая внутренняя поверхность препятствует образованию отложений, легко моется и дезинфицируется. Пищевые марки пластика безопасны для контакта с продуктами питания и питьевой водой.
  • Герметичность: Современные методы сварки (для ПП) или ротационного формования (для ПЭ) обеспечивают полную герметичность корпуса и швов.
  • Стоимость: Зачастую пластиковые емкости являются более экономичным решением как по первоначальным затратам, так и по эксплуатационным расходам (отсутствие необходимости в ремонте от коррозии).
  • Возможность изготовления на заказ: Пластик легко обрабатывается, что позволяет изготавливать емкости практически любых размеров и конфигураций, оснащать их необходимыми патрубками, люками, уровнемерами и т.д.
  • Экономия пространства: Вертикальная компоновка идеально подходит для объектов с ограниченной площадью.

Заказ вертикальных емкостей в «ПластПлэнт»

Компания «ПластПлэнт» специализируется на производстве вертикальных емкостей из листового полипропилена и полиэтилена по индивидуальным заказам. Мы предлагаем:

  • Изготовление по вашим размерам: Производим емкости нужного вам диаметра, высоты и объема.
  • Подбор материала: Поможем выбрать оптимальный тип пластика (ПП, ПЭ 100, ПЭ 80) в зависимости от хранимой среды, температуры и условий эксплуатации.
  • Любая комплектация: Оснастим емкость необходимыми патрубками (вварными, фланцевыми), люками, лестницами, смотровыми окнами, датчиками уровня и другим оборудованием.
  • Расчет на прочность: Выполняем инженерные расчеты для обеспечения надежности и безопасности конструкции.
  • Гарантия качества: Используем только сертифицированные материалы и контролируем все этапы производственного процесса.
  • Доставка: Организуем доставку готовых емкостей по всей России.

Ознакомьтесь с примерами вертикальных емкостей в каталоге ниже или свяжитесь с нашими менеджерами для обсуждения вашего проекта и получения индивидуального коммерческого предложения. Мы готовы реализовать самые сложные технические задания.

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