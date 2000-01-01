«ПластПлэнт» - компания, которая на протяжении длительного времени работает на отечественном рынке и занимает на нем лидирующие позиции. За время работы мы смогли завоевать уважение деловых партнеров, а также заслужить доверие большого количества клиентов.

В своей деятельности мы всегда придерживаемся основного принципа, который заключается в производстве качественной продукции. Каждое изделие из пластика, полиэтилена и полипропилена обладает максимально длительным сроком полезного использования. Вся продукция, представленная на сайте, полностью соответствует европейским стандартам и установленным санитарно-эпидемиологическим нормам.

Что получают наши клиенты?

Изучая ассортимент продукции из пластика, полипропилена и полиэтилена, клиенты нашей компании могут ознакомиться с технической информацией. Каждое реализуемое изделие спроектировано в полном соответствии с самыми современными нормативами.

На сайте представлен широкий ассортимент изделий из полимеров, на которые имеются все необходимые сертификаты соответствия.

Преимущества нашей продукции

На сегодняшний день наша компания готова предложить частным лицам и представителям малого, крупного и среднего бизнеса различные пластиковые емкости. Они отличаются между собой как по конструкции, так и по габаритам, и назначению. Емкости можно использовать для хранения питьевой воды и пищевых продуктов. На используемые материалы имеются санитарно-эпидемиологические заключения, сертификаты качества и соответствия.

Если клиенты нашей компании не смогут найти на сайте подходящего изделия, мы всегда готовы изготовить емкости по их проекту. При необходимости они могут оснащаться дополнительными комплектующими: патрубками с резьбовыми и фланцевыми окончаниями, уровнемерами, перегородками, дыхательными клапанами и т.д. Наша продукция обладает следующими преимуществами:

благодаря устойчивости к температурным перепадам (от -30 до + 95 градусов), пластиковые емкости могут эксплуатироваться как внутри помещений, так и под открытым небом;

(от -30 до + 95 градусов), пластиковые емкости могут эксплуатироваться как внутри помещений, так и под открытым небом; легкий вес изделий существенно облегчает процесс их транспортировки;

существенно облегчает процесс их транспортировки; выгодная стоимость емкостей из пластика , полиэтилена и полипропилена делает их доступными для людей с разным уровнем достатка;

, полиэтилена и полипропилена делает их доступными для людей с разным уровнем достатка; эксплуатационный срок таких изделий может достигать 50-ти лет;

таких изделий может достигать 50-ти лет; пищевые емкости не оказывают негативного воздействия на хранящиеся в них жидкости и продукты (они на протяжении всего срока сохраняют вкусовые качества и полезные свойства).

Компания «ПластПлэнт» предлагает емкости из пластика различного размера и типа. Наша продукция соответствует самым высоким стандартам качества и безопасна в применении.

Сфера использования пластиковых емкостей

Наш телефон: 8-800-775-63-72 Наш e-mail: info@plastplant.ru

Скачать опросный лист Отправить заявку

Наша компания занимается производством резервуаров различной формы и размера: они могут быть прямоугольными, квадратными, цилиндрическими, открытыми и закрытыми, вертикальными, горизонтальными и т. д. Широкий выбор позволяет использовать герметичные пластиковые емкости в различных целях, и они позволяют эффективно решать любую задачу.

Из всего многообразия можно выделить несколько самых востребованных сфер применения:

Накопление и стационарное хранение воды питьевого и технического назначения. Для этого могут использоваться пластиковые емкости от 50 литров до 65 кубов, которые могут размещаться на земле и под землей. Они необходимы там, где нет возможности обеспечить постоянное автономное водоснабжение: на дачах, в коттеджах, на загородных участках и т. д. В них может отстаиваться вода для полива растений, они могут стать резервным источником воды или частью душевой установки.

Для этого могут использоваться пластиковые емкости от 50 литров до 65 кубов, которые могут размещаться на земле и под землей. Они необходимы там, где нет возможности обеспечить постоянное автономное водоснабжение: на дачах, в коттеджах, на загородных участках и т. д. В них может отстаиваться вода для полива растений, они могут стать резервным источником воды или частью душевой установки. Строительные пластиковые емкости применяются для транспортировки и хранения воды, различных растворов, дизельного топлива на строительных объектах.

на строительных объектах. Создание систем охлаждения и котельного обогрева в частных домах или в промышленном секторе. Пластиковые емкости нужного размера отлично справятся с поставленной задачей.

Пластиковые емкости нужного размера отлично справятся с поставленной задачей. Хранение различных жидких и сыпучих веществ. Цилиндрические и конусные пластиковые емкости активно используются в аграрном и промышленном секторе для хранения всевозможных растворов, зерна и химических соединений.

Цилиндрические и конусные пластиковые емкости активно используются в аграрном и промышленном секторе для хранения всевозможных растворов, зерна и химических соединений. Создание системы автономной канализации. При обустройстве домашнего септика пластиковая емкость для выгребной ямы станет самым удобным решением: она долго служит, не разрушается со временем и позволяет откачивать стоки специальным оборудованием. Поскольку емкость герметична, она не допустит проникновения сточных вод в грунт и подземные воды.

Канализация в частном доме может быть многокамерной: использование нескольких последовательно расположенных резервуаров помогает обеспечить полную очистку стоков, и систему можно сделать практически автономной, не требующей постоянной откачки стоков. Пластик не разрушается при переработке сточных вод бактериями и химикатами, поэтому канализационная система будет работать долго.

Это лишь краткий перечень, демонстрирующий возможности использования емкостей и баков из полиэтилена и полипропилена. Данный материал сегодня активно завоевывает рынок, и у него нет столь же удобных и практичных аналогов. Наша компания предлагает широкий ассортимент емкостей, и можно найти оптимальный вариант для решения любой задачи.

В чем преимущества пластика?

Полиэтилен сегодня стал одним из наиболее востребованных материалов при создании разнообразной упаковки для пищевой и непищевой продукции. Изготовление пластиковых емкостей проводится при помощи ротационного формования – этот метод позволяет создавать баки различного объема и формы без использования швов. Наша продукция изготавливается на специальном оборудовании, гарантирующее высокое качество каждого изделия. Автоматизация производства исключает возможность брака, поэтому наша продукция приобрела отличную репутацию.

Производство пластиковых емкостей таким способом обеспечило им несколько важных преимуществ:

Герметичность. Баки не пропускают воду и другие жидкости в течение многих лет благодаря отсутствию швов. Это делает их максимально долговечными и удобными в использовании, особенно при создании канализационных отстойников.

Баки не пропускают воду и другие жидкости в течение многих лет благодаря отсутствию швов. Это делает их максимально долговечными и удобными в использовании, особенно при создании канализационных отстойников. Химическая инертность. Полиэтилен считают одним из самых безопасных полимеров для создания тары: он не вступает в реакцию практически ни с какими веществами, не меняет вкуса и запаха воды при хранении. Пластиковые пищевые емкости могут использоваться в различных производственных процессах, с них легко смываются любые загрязнения.

Полиэтилен считают одним из самых безопасных полимеров для создания тары: он не вступает в реакцию практически ни с какими веществами, не меняет вкуса и запаха воды при хранении. Пластиковые пищевые емкости могут использоваться в различных производственных процессах, с них легко смываются любые загрязнения. Антикоррозийные свойства – одно из главных преимуществ перед емкостями из металла. Любое металлическое изделие требует возобновляемой защиты от коррозии, иначе оно очень скоро выйдет из строя. Полиэтилен и полипропилен совершенно не боятся коррозии и гниения, поэтому их использование может продолжаться в течение многих десятилетий.

– одно из главных преимуществ перед емкостями из металла. Любое металлическое изделие требует возобновляемой защиты от коррозии, иначе оно очень скоро выйдет из строя. Полиэтилен и полипропилен совершенно не боятся коррозии и гниения, поэтому их использование может продолжаться в течение многих десятилетий. Морозостойкость. Пластиковые емкости с крышкой могут изготавливаться из специального морозостойкого полиэтилена, которому не страшны колебания температуры от -30 градусов до +40. Если баки будут постоянно находиться на улице, это самое выгодное решение.

Виды и особенности пластиковой тары

Герметичные емкости из пластика выпускаются в нескольких сериях для удобства классификации. Они различаются по цвету, форме, размерам и другим параметрам:

Прямоугольные пластиковые баки, размер которых соответствует ширине и высоте стандартного дверного проема. Они изготавливаются с применением бесшовной технологии производства, поэтому по всей поверхности стенки будут однородными, а бак – полностью герметичным. Назначение – хранение питьевой воды, пищевой продукции, различных химических растворов, дизельного топлива и т.д.

Они изготавливаются с применением бесшовной технологии производства, поэтому по всей поверхности стенки будут однородными, а бак – полностью герметичным. Назначение – хранение питьевой воды, пищевой продукции, различных химических растворов, дизельного топлива и т.д. Емкости для септика. Это оптимальное решение для обустройства канализации в частном доме, благодаря высокой прочности (емкости усилены ребрами жесткости) и долговечности. Они могут иметь большой объем, что удобно для коттеджей и просторных загородных домов.

Это оптимальное решение для обустройства канализации в частном доме, благодаря высокой прочности (емкости усилены ребрами жесткости) и долговечности. Они могут иметь большой объем, что удобно для коттеджей и просторных загородных домов. Вертикальные цилиндрические и круглые пластиковые емкости вместимостью от 120 до 10000 литров. Они используются для наземного размещения и хранения пищевых веществ, химических растворов, различного вида топлива.

Они используются для наземного размещения и хранения пищевых веществ, химических растворов, различного вида топлива. Горизонтальные цилиндрические емкости вместимостью до 8000 литров. Они могут использоваться как для хранения воды, так и для топлива, масла и различных химических растворов.

Они могут использоваться как для хранения воды, так и для топлива, масла и различных химических растворов. Баки для душа вместимостью от 200 до 300 литров. Это особая группа емкостей, к которым может быть подведена душевая лейка и патрубок для заполнения емкости. Кроме того, они имеют эргономичную форму, рассчитанную на быстрый прогрев воды за счет энергии солнца.

Это особая группа емкостей, к которым может быть подведена душевая лейка и патрубок для заполнения емкости. Кроме того, они имеют эргономичную форму, рассчитанную на быстрый прогрев воды за счет энергии солнца. Баки для авто рассчитаны на установку на платформу или в кузов транспортных средств. Могут использоваться для транспортировки воды и всевозможных технических жидкостей, дизельного топлива и т.д.

Это основные серии емкостей, пользующихся наиболее высоким спросом. Всех их можно поделить на цилиндрические (горизонтальные и вертикальные), прямоугольные (горизонтального и вертикального расположения) и с конические. Наша компания предлагает промышленные и бытовые пластиковые емкости в широком ассортименте, консультанты помогут сделать правильный выбор.

В отдельную группу можно выделить мерные пластиковые емкости: они укомплектованы уровнемерами, позволяющими точно контролировать уровень жидкости. Используются они, прежде всего, в пищевой и химической промышленности, хотя у них есть и другие возможности применения.

Особенности эксплуатации резервуаров из пластика

Емкости горизонтальные пластиковые – самое практичное решение для домашнего хозяйства или промышленного использования. Они обладают гладкими стенками, поэтому никакие вещества к ним не прилипают, резервуары можно быстро освободить от содержимого и промыть. При хранении пищевых продуктов можно без труда обеспечить санитарный режим, можно полностью удалить все остатки без использования абразивов.

Еще один важный плюс: пластиковые прямоугольные емкости и другие виды тары из полиэтилена хорошо удерживают температуру содержимого: они медленно нагреваются и медленно остывают. Пластик защищает содержимое резервуара от воздействия ультрафиолетового излучения при хранении на улице, стенки непрозрачные, и сквозь них не проникают прямые солнечные лучи. Продукты в таких резервуарах долго не теряют свежести и вкусовых качеств.

Кубовые пластиковые емкости удобны для доставки и установки, это лучшее решение для хранения воды на даче. Специальная форма позволяет занимать минимум места, обеспечивая эффективное использование территории участка.

Главные преимущества покупки в компании «ПластПлэнт»

Любая емкость из пластика для пищевых продуктов должна соответствовать нормам безопасности. Мы предлагаем экологичную продукцию, соответствующую существующим стандартам. Полиэтилен и полипропилен не имеет никаких токсичных примесей и красителей, не вступает в реакцию с водой и пищевыми продуктами.

Наши клиенты могут воспользоваться еще несколькими преимуществами:

Отличное качество продукции. Все горизонтальные и вертикальные пластиковые емкости проходят многоступенчатый контроль, помогающий исключить любые технологические сбои и брак. Любое изделие, которое вы найдете в каталоге, будет долговечным, практичным и удобным в использовании.

Все горизонтальные и вертикальные пластиковые емкости проходят многоступенчатый контроль, помогающий исключить любые технологические сбои и брак. Любое изделие, которое вы найдете в каталоге, будет долговечным, практичным и удобным в использовании. Большой выбор и помощь консультантов. Наши менеджеры помогут подобрать подходящие цилиндрические или квадратные пластиковые емкости нужно объема и предоставят подробную информацию по каждой позиции каталога.

Наши менеджеры помогут подобрать подходящие цилиндрические или квадратные пластиковые емкости нужно объема и предоставят подробную информацию по каждой позиции каталога. Профессиональное обслуживание. Нашим покупателям гарантирована быстрая отгрузка со склада и оперативная доставка. Ознакомьтесь подробнее с ее условиями, и вы убедитесь, что сотрудничать с нами выгодно.

Нашим покупателям гарантирована быстрая отгрузка со склада и оперативная доставка. Ознакомьтесь подробнее с ее условиями, и вы убедитесь, что сотрудничать с нами выгодно. Ответственное отношение к работе. Оптовым покупателям мы предоставляем гибкую систему скидок, Вы можете рассчитывать на успешное постоянное сотрудничество.

Оптовым покупателям мы предоставляем гибкую систему скидок, Вы можете рассчитывать на успешное постоянное сотрудничество. Выгодные цены. Закрытые и открытые пластиковые емкости можно приобрести недорого, а для оптовых покупателей есть несколько дополнительных предложений. Мы предлагаем несколько вариантов оплаты, и вы сможете выбрать самое удобное решение.

Мы отвечаем за качество продукции и предлагаем воспользоваться гибкой ценовой политикой. Позвонив нам по бесплатному телефону 8-800-775-63-72, можно в любое время получить необходимую дополнительную информацию и оформить покупку.

Заказать наземные и подземные пластиковые емкости или другие виды продукции можно в любой день, позвонив нам. Просмотрите наш каталог, выберите подходящий товар и оформите заказ. Компания «ПластПлэнт» приобрела репутацию надежного поставщика качественной продукции. Позвоните нам и узнайте подробности прямо сейчас!

Изделия из полимерных материалов все активнее применяются в повседневной жизни и промышленном производстве. Одной из востребованных групп товаров стали пластиковые емкости, сделанные из полиэтилена или полипропилена: они удобны для использования как в частном домохозяйстве, так и при организации производственных процессов.

Пластиковые ёмкости уже всем знакомы в быту. Этот материал универсален в использовании, достаточно прочен и отличается низкой ценой. Благодаря этим качествам пластик стали использовать в быту для изготовления ёмкостей в тех случаях, когда раньше использовали металл. Это позволило сильно удешевить производство. Пластиковые тазы, баки, канистры и прочие ёмкости прочно вошли в современный быт. Компания "ПластПлэнт"" занимается производством полимерных ёмкостей среднего и большого размера. В данной категории мы предлагаем пластиковые резервуары из полипропилена и полиэтилена для различных нужд. В ассортименте есть широчайший выбор форм, расцветок, размеров и назначений, словом, можно найти продукцию на любой вкус.

Преимущества пластика перед металлом и деревом

Невосприимчив к повреждению коррозией.

Устойчив к агрессивным химическим средам.

Нейтрален — не растворяется в жидкости и не вступает с ней в реакцию.

Пластичен — можно изготовить ёмкости любого размера и формы.

Универсален в использовании.

Не коробится и не трескается от влаги.

Устойчив к замерзанию жидкости внутри (по сравнению с металлом).

Не повреждается плесневыми грибками.

Выносит широкий температурный диапазон — от -30 до +95 градусов.

Отличается небольшим весом.

Любые цвета и декоративное оформление.

Имеет низкую стоимость.

Производство резервуаров и ёмкостей из полимеров

Резервуары полиэтиленовые и полипропиленовые, объёмом от 30 литров до 65 кубов, по размерам Заказчиков, изготавливаются по другой технологии. Материалом для ёмкостей служат листы полиэтилена или полипропилена, толщиной от 2 до 20 миллиметров, в зависимости от размера самой ёмкости. Стенки могут быть усилены рёбрами жёсткости или металлическим каркасом, а сверху и снизу оборудуются функциональные патрубки, необходимые в каждом конкретном случае.

Пластиковые баки и резервуары для воды

Резервуары для воды выполняются из полипропилена или полиэтилена в зависимости от размеров, назначения и условий эксплуатации. Так, наилучшим материалом для хранения питьевой воды, температура которой выше +40 гр.Ц. выбран пищевой полипропилен, из которого мы изготавливаем баки, резервуары для временного хранения воды и другие ёмкости, так или иначе контактирующие с пищевыми продуктами высокой температуры. Если Вам нужно приобрести резервуары для воды пластиковые, приглашаем посмотреть нашу продукцию. Для производственных нужд, дачного использования, пожарных систем, полива и других целей есть специально предназначенные резервуары. Их объём колеблется от 30 литров до 65 тонн.

Пластиковые резервуары для канализации

Канализационные отстойники и накопители должны быть максимально дешёвыми, устойчивыми к ржавению, разнообразными по размерам и форме. Всем этим требованиям как нельзя лучше отвечают пластиковые резервуары и всевозможные баки и септики для канализационных целей. В этой категории мы предлагаем большой ассортимент ёмкостей для разных целей: устройство дренажных накопителей, открытые баки для полива дождевой водой, канализационные накопительные резервуары, отстойники и т. д. Конструкция разрабатывалась специалистами с учётом современных требований к устройству канализации. У нас можно купить оборудование, как для небольшой канализации на дачном участке, так и большие резервуары для канализационных сетей.

Резервуары и баки для топлива

Для топлива используются пластиковые ёмкости двух типов — для подключения к нагревательному оборудованию и для долговременного хранения больших объёмов топлива. Стенки пластиковой ёмкости не разрушаются при контакте в дизельным топливом. Имейте в виду, что пластиковый резервуар для топлива, благодаря его химической устойчивости, можно использовать и для многих других химически агрессивных жидкостей, например, удобрений, серной кислоты, этиленгликоля и т.д. Какие именно жидкости можно хранить в баках, а какие — нет, расскажет наш специалист. Мы предлагаем Вам хорошую возможность купить качественные резервуары для хранения дизельного топлива по оптимальным рыночным ценам.

Почему выгодно брать именно нашу продукцию?

На наших производственных линиях работают дипломированные специалисты, которые постоянно следят за новыми разработками в своей профессиональной сфере и модернизируют производственный процесс.

Разнообразный ассортимент продукции покрывает запросы широкой аудитории клиентов. Пластиковые резервуары и ёмкости предназначены для использования в быту и на производстве.

У нас Вы получаете качественный товар по самым выгодным ценам, а если берёте оптом, стоимость дополнительно снижается.

Технология изготовления каждого вида полимера полностью соответствует нормам, регламентированным ТУ и ГОСТ.

Компания "ПластПлэнт" работает в сфере производства полимерных изделий уже много лет, успешно выдерживая конкуренцию благодаря качеству продукции в сочетании с низкой ценой.

Есть возможность заказать резервуар из пластика в индивидуальном порядке по своему чертежу. Стоимость индивидуального изготовления ёмкости расчитывается по запросу.

Мы сами можем организовать доставку купленных резервуаров на место установки.

Работая с нами, Вы можете быть уверены в точном соблюдении сроков.

Нуждаетесь в качественной упаковке или вам необходимы емкости для проведения строительно-ремонтных работ? Желаете найти качественный товар по доступной цене? Рекомендуем обратить внимание на продукцию из пластмассы: этот материал обладает великолепными эксплуатационными свойствами, практичен и долговечен. У вас есть возможность заказать изготовление тары любого типа в компании «ПластПлэнт»: мы готовы к сотрудничеству с любыми клиентами, выполняем работу оперативно и качественно.

Что можно изготовить из пластмассы?

Пластмасса – это универсальный материал, подходящий для производства емкостей различного назначения. Например, широкое распространение получила пластмассовая пищевая упаковка – ее эксплуатационные свойства полностью соответствуют тем высоким требованиям, что предъявляются к качеству тары для хранения продуктов питания.

Также из пластмассы могут быть выполнены изделия, предназначенные для использования в быту, в сельском хозяйстве или во время строительно-ремонтных работ. При этом материал будет продолжительное время сохранять свои первоначальные потребительские характеристики, независимо от нагрузок, которым подвергается при эксплуатации.

Какими достоинствами пластмасса обладает

Благодаря практичности и долговечности, пластмассовые емкости получили широкое распространение во многих сферах хозяйственной деятельности. И это не удивительно, ведь материал, из которого они изготовлены, обладает уникальными преимуществами. Ему характерны:

Малый удельный вес. Говоря бытовым языком, если взять одинаковые по размеру и форме ящики из пластмассы и дерева, пластмассовый будет весить намного меньше;

Говоря бытовым языком, если взять одинаковые по размеру и форме ящики из пластмассы и дерева, пластмассовый будет весить намного меньше; Высокая механическая прочность. Пластмасса способна выдерживать значительные нагрузки, дополнительно ее можно армировать;

Пластмасса способна выдерживать значительные нагрузки, дополнительно ее можно армировать; Устойчивость к действию химических веществ. Сделанные из пластмассы емкости разрешается применять на производстве и в строительной отрасли, где приходится иметь дело с химически активными препаратами;

Сделанные из пластмассы емкости разрешается применять на производстве и в строительной отрасли, где приходится иметь дело с химически активными препаратами; Термическая устойчивость. Некоторые разновидности материала предназначены для эксплуатации в условиях высоких температур;

Некоторые разновидности материала предназначены для эксплуатации в условиях высоких температур; Отличные электроизоляционные свойства. Пластмасса обладает высоким удельным объемным сопротивлением и не пропускает электрический ток;

Пластмасса обладает высоким удельным объемным сопротивлением и не пропускает электрический ток; Санитарная безопасность. При контакте с материалом продукты питания не изменяют своих свойств, пластмасса не токсична и соответствует гигиеническим требованиям;

При контакте с материалом продукты питания не изменяют своих свойств, пластмасса не токсична и соответствует гигиеническим требованиям; Высокая пластичность. Многие виды материала подходят для изготовления тончайших пленок, которыми в дальнейшем комплектуются пластмассовые пищевые емкости для хранения продуктов питания.

Пластмасса в сравнении с другими материалами

По сравнению с металлическими, большие пластмассовые емкости лучше зарекомендовали себя на линиях по производству продуктов питания. К примеру, баки из пластмассы могут использоваться для хранения молока и кисломолочных продуктов. Ухаживать за этими емкостями просто, они не требовательны к условиям обслуживания и могут быть очищены в кратчайшее время.

Упаковка продуктов питания, сделанная из пластмассы, герметична. Она предотвращает попадание влаги и загрязнений в полуфабрикаты или готовую пищу, продлевает срок хранения продукции. Кроме того, упаковка предотвращает распространение запахов. Здесь у пластмассы конкурентов нет: ни один из других упаковочных материалов не обладает такими свойствами.

Пластмассовые контейнеры и поддоны, в отличие от деревянных, обладают лучшей прочностью и долговечностью. Пластмасса проста в уходе и гигиенична, а также устойчива к атмосферным воздействиям, благодаря чему может использоваться на открытом воздухе.

Пластмасса – безопасный материал, который не нагревается на солнце так сильно, как металл. Благодаря этому пластмассовые канистры подходят для транспортировки топлива и других горючих смесей.

Ротационное формование. Технология предназначена для изготовления практически любых изделий, в независимости от габаритных размеров, в том числе ведер, ковшей, тазов, пищевых контейнеров и больших емкостей, объемом до 10000 литров;

Технология предназначена для изготовления практически любых изделий, в независимости от габаритных размеров, в том числе ведер, ковшей, тазов, пищевых контейнеров и больших емкостей, объемом до 10000 литров; Экструзия. Используется для производства изделий из листовых материалов по чертежам и размерам Заказчиков. Данным способом можно изготовить изделие (емкость) практически любой формы.

В компании «ПластПлэнт» вы сумеете заказать производство пластмассовой тары в любом объеме. Мы осуществляем изготовление упаковочнойпродукции всех разновидностей, а также выпускаем тару хозяйственного, промышленного и специального назначения – к примеру, строительные пластмассовые емкости или изделия для хранения сырья на фабричных складах.

Сотрудничество с «ПластПлэнт»: выгодно, быстро, удобно

Квалифицированные специалисты готовы к реализации проектов любой сложности, у нас вы получаете гарантии качества. К каждому клиенту – индивидуальный подход: Вы можете рассчитывать, что мы учтем Ваши пожелания и потребности, поэтому готовый продукт будет полностью соответствовать Вашим ожиданиям.

Благодаря наличию современного оборудования, работы выполняются в короткий срок. Продукция «ПластПлэнт» соответствует санитарным нормам, безопасна и долговечна.

Пластик или металл, кто победит?

Прогресс не стоит на месте. Если раньше блага цивилизации были не доступны тем, кто не подключен к централизованному отоплению, водоснабжению и т.д., то сейчас пользоваться всеми удобствами может позволить себе каждый желающий.

Современные технологии дают возможность хранить любые жидкости и твердые вещества даже в очень больших объемах без вреда для человека и природы. В этом нам помогает очень прочный, стойкий к низким температурам (морозу) и солнечному свету пластик.

Полимеры, конечно, бывают разные. Есть и такие, которые содержат потенциально опасные вещества, например, стирол и бисфенол. Доверьте производство продукции из пластмасс нам, ведь PlastPlant использует в производстве только безопасные, проверенные и сертифицированные материалы. Мы заботимся о своей репутации, а главное, о Вашем здоровье.

Многие до сих пор отдают предпочтение металлу, не зная о его разрушительном воздействии. В таких емкостях нельзя хранить воду и продукты питания, без специальной обработки. О долговечности изделий тоже говорить не приходится – под действием воды, воздуха и бактерий металл разрушается, а содержимое емкостей меняет свои вкусовые качества и характеристики.

По сравнению с металлическими, пластиковые накопительные емкости:

не подвергаются разрушительному воздействию со стороны окружающей среды;

значительно выигрывают в весе;

легки в эксплуатации;

более доступны в цене;

очень большой срок эксплуатации;

техология произвдоства резервуаров и баков из пластика придает готовым изделиям особую прочность. Проникновение посторонних запахов и любых веществ извне полностью исключено.

могут быть любой формы и размеров.

Мы изготовим любую емкость по Вашему индивидуальному заказу в нужном Вам объеме.

Почему именно мы

Важно, чтобы накопительные емкости для канализации были соответствующего качества, прочные и долговечные. Будет не очень приятно, если хранящееся в емкостях содержимое просочится. Для уверенности в результате заказывайте оборудование у ПластПлэнт. Мы используем бесшовную технологию для готовых изделий, или экструзионную сварку для емкостей по Вашим чертежам. Преимущества такой сварки очевидны:

мы можем изготовить емкость точно по Вашим размерам;

наше высокотехнологичное оборудование позволяет добиться прочности сварного шва, практически, равную прочности самого материала, материал для сварки идентичен с материалом соединяемых частей.

Наша компания производит все виды пластиковой продукции любых габаритных размеров. Форма и размер для нас практически не имеет значение – применяемый на производстве метод сварки позволяет изготовить продукцию даже самых нестандартных форм. Емкости могут использоваться не только в целях накопления и безопасного хранения для продовольственных и хозяйственных нужд, а также для перевозки различных жидкостей.

В последнее время на производствах широко применяются накопительные емкости для воды. Можно хранить как техническую, так и питьевую воду. В такой продукции возникает острая необходимость и у частных клиентов, в местности которых большие проблемы с качественной водой. Закажите емкости для воды у нас, и Вам обеспечена чистая и вкусная вода на долгие годы. Наши резервуары не пропускают влагу и воздух, очень герметичные и прочные – прослужат 50 лет и более.

Накопительные канализационные емкости, как и любые пластиковые емкости, легко мыть разными моющими средствами, в том числе агрессивными. Внешний вид при этом остается прежним. Это очень важный пункт, поскольку накопительную емкость нужно постоянно очищать (по мере заполнения).

Что касается выбора места для емкости и установки, то здесь все просто. Устанавливают емкости в радиусе 5-15 метров от помещения таким образом, чтобы туда свободно мог подъехать грузовой автомобиль. Лучше всего поместить бак ниже уровня дома.

Помещают резервуар под грунт, подключив к нему канализационные трубы. Чем больше емкостей использовать для этих целей, тем чище будет отход на выходе, что обеспечит лучшую проходимость в грунтовые воды и количество выкачек и чисток значительно уменьшится.

Если нет возможности поместить резервуар вблизи помещения, устанавливают смотровые колодцы и дополнительные пластиковые колодцы для очистки.

Все эти работы можно провести и самому, но во избежание серьезных поломок и сбоев предпочтительнее доверить дело специалисту. Тогда будет в порядке не только оборудование, но и ваши нервы.

Такие емкости можно использовать не только в частных домах, но и на предприятиях. В них можно хранить отходы и стоки производства.

Вам нужны накопительные емкости отличного качества по разумной цене? Значит, вы попали на эту страничку не зря. Компания "ПластПлэнт" предлагает лучшее, что есть на рынке товаров подобного рода. Помимо гарантированного качества готовой и заказной продукции, мы реализуем свою продукцию по самой доступной цене, поскольку не скупаем готовое где-то на стороне, а изготавливаем все сами в соответствии со стандартами качества.

Области применения емкостей достаточно обширны – это накопительный резервуар, система орошения и полива, хранение стоков и отходов на предприятиях химической и пищевой промышленности. Самое главное - не для каких целей вам нужна продукция, а какие требования к качеству Вы предъявляете. Производство "ПластПлэнт" ориентировано только на лучшее качество для самых требовательных покупателей.

Зачем нужны емкости для воды и имеет ли значение форма

Наверняка многим жителям мегаполисов и больших городов не известно о существовании емкостей для воды. Зачем? Ведь из крана бесперебойно бежит вода. И никуда ходить не надо. Но такими удобствами могут похвастаться далеко не все даже жители городов.

У многих современных людей есть частный дом, дача, приусадебный участок. Кто-то работает в степи вдали от дома в непростых условиях. Некоторые занимаются сельским хозяйством, держат свой ресторан и т.д. Всех этих людей объединяет одно – они хотят жить и работать с комфортом без форс-мажоров, несмотря на то, что это практически невозможно.

Почему практически? Потому что с "ПластПлэнт" возможно все. Мы изготавливаем емкости для любых целей, продаем готовую продукцию и работаем с индивидуальными заказами. А главное, мы работаем с сертифицированными безопасными материалами, которые позволяют хранить в наших емкостях продукты питания и любые жидкости без вреда для здоровья.

При изготовлении мы используем сертифицированный пищевой пластик. Он более долговечен и, практически, не сильно уступает по прочности металлу.

Наши пластиковые емкости для воды имеют различную форму:

вертикальные цилиндрические;

горизонтальные цилиндрические;

конические;

прямоугольные.

Не подходит готовая форма? Нет проблем. Мы изготовим емкости любой формы на ваше усмотрение. В сущности, не имеет особого значения, какого типа Вы выберете емкость. Любая из них предназначена для хранения воды. Вкусовые качества жидкости не теряются. Материал, из которого изготовлена емкость, не горюч и устойчив к солнечному свету и химическим веществам, не имеет запаха и вредных примесей.

Все резервуары для воды оснащены горловиной с крышкой для удобства заполнения баков. А диаметр крышки позволяет обслуживать оборудование. Ведь все накопительные емкости нуждаются в систематической чистке.

Однако, следует заметить, что в некоторых случаях конкретная форма может быть более удобна при установке и в применении. Например, если вы ищите оборудование для системы водоподготовки и водоочистки в помещении, то лучше выбрать пластиковые прямоугольные емкости для воды, так как они имеют плоскую вытянутую форму, благодаря которой, будет сэкономлено большое количество пространства.

Наши емкости оборудованы клапаном, позволяющим воде и любой другой жидкости храниться очень долгое время без потери вкуса и свежести. Комплектация таких емкостей разная. Это может быть одна большая емкость, или несколько баков в единой системе. Для более надежной фиксации и прочности конструкции емкости могут укомплектовываются обрешетками.

Прямоугольные емкости пользуются популярностью, потому что их легко транспортировать. Также можно пользоваться емкостью стационарно.

По желанию клиента мы можем оборудовать емкости кранами, патрубками, уровнемерами, клапанами и прочим дополнительным оборудованием. Мы думаем о каждом клиенте. Комплектация емкости может быть как стандартной, так и индивидуальной.

Почему так важно выбрать правильного производителя

Мы не просто изготавливаем и продаем емкости, для нас важна каждая деталь и пожелания Заказчика. Комплектация системы резерва воды зависит от того, с какой целью Вы устанавливаете оборудование. Заказывайте пластиковые емкости для питьевой воды в "ПластПлэнт", потому что:

мы изготавливаем и продаем готовые емкости с учетом ваших потребностей, как следствие – чистая незастоявшаяся вода без вредных микроорганизмов;

мы знаем, как избежать непредвиденных ситуаций и преждевременной поломки оборудования и поделимся своими знаниями с Вами;

не нужно искать дополнительное оборудование в магазинах – все можно приобрести у нас - от кранов до уровнемеров;

год гарантии на оборудование и замена в случае брака;

опыт и применяемые на производстве технологии позволяют получать готовое изделие высокой прочности с большим сроком эксплуатации;

мы используем только материал высокого качества, подтвержденным соответствующими сертификатами.

Наше предприятие изготавливает емкости для разных целей и нужд на протяжении десятилетия, поэтому мы знаем все нюансы данной продукции и можем дать советы касательно правильного выбора оборудования и места установки. Мы работаем для того, чтобы Вам было комфортно.

"PlastPlant" изготовил не одну сотню емкостей. В частности, у нас очень хорошо налажено производство пластиковых емкостей для воды. Мы сами столкнулись с проблемой некачественной воды на начальных этапах существования компании, пока не наладили свое производство. И на собственном опыте знаем, как важно иметь не просто воду, а качественную, пригодную для питья живительную влагу.

Стандартная комплектация системы резерва воды состоит из емкости, кранов для слива, запасного слива воды в случае непредвиденной ситуации, обратного и поплавкового клапана.

Если у вас есть пластиковые емкости под воду и собственная система водоснабжения, никакие неприятности вам не страшны. Ржавая вода с металлическим привкусом, ограниченное потребление воды для бытовых нужд, остановка производства, закрытие заведений общественного питания из-за отсутствия воды, недостаточное обеспечение влагой культурных растений, газонной травы и парковых деревьев? Вы забудете об этой проблеме раз и навсегда, приобретя качественное оборудование для автономного водоснабжения у нас – предприятия, которое гарантирует качество, доступность и долговечность продукции.

Пластиковые баки под воду становятся все более востребованными, поскольку изготавливаются из сырья высокого качества, незаменимы в различных отраслях производства и хозяйства и способны прослужить несколько десятков лет.

Баки для воды нужны для Вашего бизнеса? Есть необходимость в безопасной перевозке жидкости в больших объемах? Домашнее хозяйство немыслимо без пластиковой тары? Тогда пластиковый бак для питьевой воды – это то, что Вам нужно!

Компания "ПластПлэнт" занимается производством и продажей пластиковых накопительных баков для воды уже много лет и зарекомендовала себя как надежного и добросовестного партнера для многих заказчиков.

Наша компания стремится исключительно к производству продукта высокого качества, поэтому мы предлагаем к реализации пластиковые баки для воды, которые соответствуют всем стандартам качества.

Отличительные характеристики пластиковых баков для воды

Стойкость к перепаду температур

Отличное светопоглощение

Морозостойкость

Производство баков осуществляется на высокотехнологичном оборудовании, что позволяет изготавливать пластиковые баки любых видов, форм и размеров в максимально короткие сроки без потери качества.

Виды пластиковых баков

Наша компания предлагает различные виды продукции:

вертикальный цилиндрический пластиковый бак – отличается невысокой массой и низкой ценой;

квадратный пластиковый бак для воды

прямоугольный пластиковый бак – пригоден для любых целей, поскольку имеет особую форму, позволяющую также использовать его для перевозки жидкости.

горизонтальный пластиковый бак для горячей воды

Среди пластиковых баков можно также выделить:

бак для воды пластиковый с поплавком – идеальный вариант для дачных участков, когда нет возможности пополнения запаса воды. Они также крайне устойчивы к воздействию прямых солнечных лучей.

Мы также предлагаем баки для воды, которые пригодятся в период отключения горячего водоснабжения:

пластиковый бак для горячей воды с краном. Незаменим для тех, кому нужна дозированная подача горячей воды, например, в бане или сауне.

бак пластиковый для воды с подогревом. Такой вид благоустройства подходит для дачных и загородных домов - такой бак обладает малым весом, не зависит от электричества и способен обогреваться от солнечных лучей.

пластиковый бак запаса воды также отлично подойдет для дачных участков, поскольку отлично применим как для полива прихотливых растений, так и для умывания.

В зависимости от размеров пластиковые баки для воды делятся на емкости для невысокой грузоподъемности, резервуары для перемещения внутри зданий и промышленные баки для высоких мощностей.

Баки для воды используются как в промышленном и химическом производстве, так сельскохозяйственной и пищевой промышленности.

Почему мы используем пластик?

Пластиковая тара является одним из самых востребованных в производстве материалов во всем мире, и этому есть вполне конкретное объяснение. Пластик незаменим именно для хранения воды, поэтому можно выделить ряд неоспоримых достоинств производства именно пластиковых емкостей:

высочайшие показатели упругости, прочности и стойкости материла

минимальный риск повреждений при погрузке-разгрузке баков

высокая устойчивость к ультрафиолетовому облучению

широкий диапазон рабочей температуры для использования водных баков – он колеблется примерно от -30 до +95 гр.Ц.

пластик крайне устойчив к механическому и химическому воздействию

целостность конструкции

высокая стойкость к коррозии и долгий срок службы

экологичность материала

возможность использования при транспортировке с наименьшими грузоподъемными и экономическими затратами

многократное использование пластиковых емкостей

высокие эксплуатационные свойства пластикового материала

отсутствие вредоносных и инфекционных бактерий на поверхности пластика

Почему стоит заказать пластиковые баки для воды в нашей компании?

Наши клиенты давно убедились в надежности и прочности продукции завода «ПластПлант». Основные причины заказать пластиковые баки у нас:

проверенная репутация компании – у нас заказывают продукции клиенты со всей страны и ближнего зарубежья

исключительно высокие технологии производства и квалифицированный опытный персонал

огромный выбор различных форм баков – от горизонтальных и вертикальных до квадратных и цилиндрических, что позволяет строго соблюдать способы эксплуатации продукта и выполнять четкие требования заказчика.

экологичность всех используемых материалов на производстве

гибкая ценовая политика

персонализированный подход к каждому клиенту

широчайший ассортимент пластиковых баков для воды

гарантия на весь срок эксплуатации пластиковых баков для воды

отличные условия для оптовых клиентов

Компания «ПластПлэнт» - это проверенный поставщик пластиковых баков для питьевой воды и предлагает продукцию оптом и в розницу вне зависимости от объемов и размеров заказа.

Для нас не существует ограничений: мы способны предоставить клиенту бочку для воды из пластика любой формы, габарита или объема – современное производство позволяет придавать пластиковому материалу любые разновидности объема – это могут быть как выпуклые бочки, так и полые. Вся продукция изготавливается без швов, что сохраняет ее целостность и безопасность.

Приобретайте пластиковые баки для воды в нашей компании, и Вы убедитесь в их универсальности, широкой области применения, добротности и идеальном состоянии для применения в самых различных областях промышленности, производства и домашнего хозяйства!